Bắt giữ đối tượng ở Ninh Bình tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 18/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Thắng (SN 1985), trú tại Tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Đồng Văn, về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Minh Thắng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ của Phạm Minh Thắng 1 khẩu súng nén hơi, màu đen, dài 82cm, trên thân có gắn ống ngắm và bình hơi tại nhà riêng của Thắng.

Cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu giám định hình sự và xác định, khẩu súng bị thu giữ thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Quá trình đấu tranh, Phạm Minh Thắng khai mua khẩu súng trên qua mạng xã hội và cất giấu trái phép tại nhà riêng, chưa sử dụng thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.