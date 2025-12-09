Đối tượng trốn truy nã ở TPHCM bị bắt giữ tại Phú Thọ

Công an xã Hương Cần (Phú Thọ) vừa bắt giữ đối tượng Bùi Duy Thắng (SN 1981, trú tại phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắk) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (cũ), TPHCM truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thắng bị truy nã từ cuối năm 2023, đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Bùi Duy Thắng bị Công an xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của người dân, Công an xã Hương Cần kịp thời phát hiện, tổ chức bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng công an và khẳng định vai trò quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, theo Công an xã Hương Cần.