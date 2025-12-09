Bắt "tổng tài" chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: C.A.).

Trước đó chiều 17/9, tại quán cà phê “Góc quán” thuộc Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã tấn công anh N.M.Đ., nhân viên quán, sau khi anh Đ. nhắc nhóm của Vũ không hút thuốc trong khu vực phục vụ khách.

Vũ đã tát một lần và đấm một lần vào vùng mặt khiến anh Đ. ngã xuống sàn.

Ngày 19/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu thập tài liệu làm rõ Nguyễn Văn Thiên là người chỉ đạo Vũ thực hiện hành vi tấn công.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Thiên thời điểm Vũ đang tấn công anh Đ. (Ảnh cắt từ clip).

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.