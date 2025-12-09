Truy tố Nguyễn Văn Đài

Ngày 9/12, VKSND Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSTC-V1, truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Đài từng có 2 tiền án liên quan đến các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.

Nguyễn Văn Đài (Ảnh: Bộ Công an).

Đầu tiên là Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27/11/2007 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt Đài 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Dù đã chấp hành xong hình phạt, bị án này chưa được xóa án tích.

Tiếp đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 5/4/2018 của TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đài 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 7/6/2018 của TAND TP Hà Nội.

Hiện, Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

VKSND Tối cao kêu gọi bị can đến cơ quan công an, VKS tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, nhằm hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.