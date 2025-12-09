Nổ súng bắn chết người vì nghi bị làm "ma chài"

Ngày 9/12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã bắt giữ Sùng A Vảng (39 tuổi, trú xã Mường Chà) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Sùng A Vảng khai nhận nghi ngờ bà S.T.C. (70 tuổi) làm "ma chài" khiến mẹ và con mình đau ốm nên đã nảy sinh ý định giết bà này để trả thù.

Khẩu súng Vảng gây án (Ảnh: Công an Điện Biên).

Nghĩ là làm, tối 6/12, Vảng mang theo khẩu súng kíp tự chế đã chuẩn bị trước rồi theo dõi bà C..

Đến khoảng 00h30 ngày 7/12, khi bà C. vừa về đến sân nhà bị Vảng nổ súng bắn gục và tử vong sau đó.

Sùng A Vảng tại công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Sùng A Vảng là nghi phạm chính.

Tại cơ quan công an Vảng luôn quanh co chối tội, đưa ra nhiều lời khai gian dối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau đó Sùng A Vảng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.