Công an Hưng Yên bắt giữ đối tượng trốn truy nã

Ngày 14/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, khoảng 11h45 ngày 5/10, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Trần Khánh Trung (SN 2003, trú tại thôn Thiện Tường, xã Nam Cường).

Đối tượng Trần Khánh Trung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trung là đối tượng đang bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích theo quyết định số 1924/QĐTN-ĐTTH ngày 29/4/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM).

Sau một thời gian lẩn trốn tại nhiều địa phương, Trung bị lực lượng công an phát hiện khi đang di chuyển trên trục đường thôn Tiến Lợi, xã Nam Cường. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Công an xã Nam Cường đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Trung cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định