Người phụ nữ đoàn tụ với gia đình sau hơn 30 năm thất lạc

Công an xã Hiền Quan (Phú Thọ) mới đây tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm gia đình của chị N.T.K.D. Theo trình bày, người phụ nữ này rời địa phương từ năm 1988, đến năm 1991 xuất cảnh sang Trung Quốc sinh sống đến nay.

Quá trình sinh sống tại Trung Quốc, chị D. không có bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, chị D. mới được cấp hộ chiếu để trở về Việt Nam.

Khi về nước, chị D. chỉ còn nhớ mơ hồ về quê quán tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cũ.

Chị N.T.K.D. vừa đoàn tụ với gia đình sau hơn 30 năm xa cách, thất lạc (Ảnh: Công an xã Hiền Quan).

Khẩn trương xác minh, Công an xã Hiền Quan phối hợp với đơn vị liên quan rà soát hệ thống dữ liệu dân cư, đối chiếu các nguồn tài liệu lưu trữ qua nhiều thời kỳ.

Sau thời gian ngắn, công an xác định được thân nhân của chị N.T.K.D hiện đang cư trú trên địa bàn xã Hiền Quan. Đơn vị đã chủ động liên hệ và mời gia đình đến trụ sở để đón người thân về đoàn tụ.

“Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí xúc động, đánh dấu sự trở về của người con xa quê sau hơn 3 thập kỷ”, cơ quan công an cho hay.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, tuyệt đối không xuất cảnh trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, sinh sống, công dân cần thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định để được bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, tránh các rủi ro phát sinh.