Vụ "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp: Bắt khẩn cấp một phó chủ tịch phường

Liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở Phú Thọ, chiều 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ bị công an bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Thọ.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

6 đối tượng nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Hoàng Trọng Lợi tại UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng là giám đốc, kế toán nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể gồm: Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, người điều hành hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc); Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Nguyễn Thị Điệp, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp, Phó Giám đốc, người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV thương mại Hiệp Hưng;

Nguyễn Thị Hạnh, kế toán Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Đàm Duy Khanh, Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng, kế toán Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Bùi Thị Thì, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy; Lý Văn Hai, SN 1975, trú tại Tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết các nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (sáp nhập Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ), Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Công an đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.