Tình huống pháp lý vụ cố tình đỗ ô tô chắn ngang cổng trạm CSGT

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can Hoàng Xuân Khoát (SN 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Trước đó, người đàn ông này có hành vi đỗ ô tô chắn ngang cổng Trạm CSGT Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ) trong nhiều giờ và đã bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), cho hay hành vi của người đàn ông này là gây rối trật tự công cộng, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng nên việc khởi tố và xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng là có căn cứ.

Luật sư Cường phân tích, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng xác định, ông Khoát là người tài xế điều khiển ô tô đi quá tốc độ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông này đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ô tô cá nhân BKS 26A-114.99 rồi khóa cửa xe, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Khi được cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần tuyên truyền, vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định, ông Khoát không chấp hành.

Khoảng 13h30 ngày 2/3, ông Hoàng Xuân Khoát đã điều khiển ô tô đỗ chắn ngang cổng Trạm CSGT, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng. Sự việc kéo dài đến 17h15 cùng ngày đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cán bộ, chỉ huy Trạm CSGT tuyên truyền vận động nhưng ông Khoát không chịu di chuyển ô tô và đỗ chắn ngang trong nhiều giờ gây cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước (Ảnh: Công an Phú Thọ).

"Theo quy định của pháp luật thì trật tự công cộng là trật tự được thiết lập bởi pháp luật và các chuẩn mực của đời sống, đòi hỏi mọi cá nhân phải tôn trọng các chuẩn mực để đảm bảo việc hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Việc dùng phương tiện là ô tô chắn ngang cổng trụ sở cơ quan công an, cảnh sát giao thông, ngăn cản hoạt động bình thường của cơ quan này, nếu trường hợp cháy nổ xảy ra hoặc khi cơ quan này phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt thì hành vi này lại càng gây ra hậu quả nghiêm trọng", Luật sư Cường chia sẻ.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích tiếp, hành vi làm ảnh hưởng sự hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức là hành vi gây rối trật tự công cộng, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị can Hoàng Xuân Khoát tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

"Điều đáng chú ý là pháp luật hiện nay quy định hành vi gây rối trật tự công cộng "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội" thì sẽ xử lý hình sự chứ không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính", Luật sư Cường nói.

Luật sư viện dẫn, Điều 318 Bộ luật hình sự quy định: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Hành vi tự ý đỗ xe ô tô chắn ngang cổng trụ sở cơ quan nhà nước, mặc dù đã được vận động thuyết phục nhưng cố tình thực hiện hành vi này gây ảnh hưởng đến việc hoạt động bình thường của cơ quan này là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước thì có căn cứ để xác định hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi đủ tuổi chịu trách nhiệm hành sự sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

TS.LS Đặng Văn Cường trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Thái Bá).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm.

Luật sư Cường cho hay, trong trường hợp này, người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình là cản trở hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, hành vi này có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi với ý thức coi thường pháp luật.