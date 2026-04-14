Công an kêu gọi cung cấp thông tin vụ thi thể trẻ sơ sinh ở bãi đất trống

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra thông báo tìm các thông tin liên quan đến vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khu vực đất trống trên địa bàn phường Tân An.

Theo cơ quan công an, đơn vị đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định các tình tiết liên quan và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tố giác tội phạm và cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến việc này.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/3, một người dân đi đường bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bãi đất trống đối diện công viên nước trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé là một bãi đất trống được bao quanh bởi tường gạch và tôn quây kín, việc phát hiện khó khăn nếu không quan sát kỹ.