Con gái 9 tuổi có nhiều vết bầm trên cơ thể, bố đưa đến công an trình báo

Ngày 14/4, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo một vụ bạo hành trẻ em và đang vào cuộc xác minh, mời người có liên quan đến làm việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột, người bố đã đưa con gái 9 tuổi đến trụ sở công an và cung cấp thông tin cho rằng bé bị mẹ ruột đánh. Tại đây, qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện có 34 vết bầm trên cơ thể bé gái.

Hàng loạt vết thương trên cơ thể bé gái 9 tuổi (Ảnh: Bố nạn nhân cung cấp).

Nạn nhân trong vụ việc là bé L.G.B.A. (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học P.C.T., phường Buôn Ma Thuột).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông T. (49 tuổi, bố bé A.) cho biết vợ chồng ông cưới nhau vào năm 2006, có với nhau 2 người con gái. Do cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn, ông và vợ chính thức ly hôn từ tháng 11/2025. Ông T. nhận nuôi bé A., còn con gái lớn trên 18 tuổi nên tự quyết định việc ở với bố hay mẹ.

Bé gái có 34 vết bầm trên khắp cơ thể (Ảnh: Bố nạn nhân cung cấp).

Ông T. kể, thời gian qua, bé A. xin về ở với mẹ và chị cho vui nên ông đồng ý. Tuy nhiên, chiều 13/4, ông đón con gái đi chơi và phát hiện cơ thể con có chi chít vết bầm.

"Tôi gặng hỏi thì con gái nói bị mẹ đánh vào chiều 12/4. Đây không phải lần đầu tiên vợ cũ tôi đánh con, nhưng đánh đến mức như vậy thì quá tàn nhẫn. Quá bức xúc, tôi đưa con đến Công an phường để trình báo với mong muốn pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ như vậy", ông T. nói.

Cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ việc (Ảnh: Bố nạn nhân cung cấp).

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học P.C.T., trong sáng 14/4 không thấy bé A. đến lớp, nhà trường sẽ cử đại diện đến gia đình để tìm hiểu vụ việc.

Khi phóng viên liên hệ với mẹ ruột bé A. để tìm hiểu sự việc, người phụ nữ này báo bận và sẽ liên lạc lại sau.