Độ "quái" của hoa hậu Thùy Tiên trong vụ bán kẹo Kera

Theo kết luận điều tra vụ án kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 5 người về tội Lừa dối khách hàng, trong đó có hoa hậu Hòa bình thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "Du mục") và Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs).

Cơ quan điều tra cáo buộc, kẹo Kera là sản phẩm của Thùy Tiên cùng 6 cổ đông của Công ty Chị Em Rọt lên ý tưởng hợp tác.

6 cổ đông của công ty này gồm Lê Tuấn Linh (15%), Lê Thành Công (19%), Hằng "Du mục" (25%), Phạm Quang Linh (13,67%), Trần Chí Tâm (trợ lý Quang Linh, 13,67%) và Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh, 13,66%).

7 cá nhân trên thống nhất thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, thỏa thuận Thùy Tiên góp 25% cổ phần, 6 người còn lại 75%. Tuy nhiên, do bận công việc, không kịp làm thủ tục thành lập, tháng 11/2024, Công ty Chị Em Rọt được sử dụng làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng.

Theo thỏa thuận ban đầu, lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera sẽ được chia theo tỉ lệ góp vốn vào Công ty Kera Việt Nam như trên.

Hoa hậu Thùy Tiên (Ảnh: FBNV).

Xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên và các cổ đông không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, cũng không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc bán hàng.

Để bán được nhiều sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt đã giới thiệu, quảng bá và bán hàng trên Facebook, TikTok; đồng thời, Tiên và Quang Linh, Hằng cùng quay các clip về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo... sau đó đăng tải lên các kênh YouTube, TikTok riêng của họ.

Sau khi Tiên, Hằng và Linh tổ chức livestream TikTok bán pre-order (đặt hàng trước) vào ngày 12/12/2024, nhận thấy sản phẩm tiêu thụ tốt, có lợi nhuận cao, Tiên đã đề nghị nâng phần trăm lợi nhuận của Tiên thu được từ việc bán kẹo lên 5-10%, tương ứng tỷ lệ sở hữu 30-35% cổ phần khi thành lập Công ty Kera Việt Nam.

Kết quả, các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt thống nhất nâng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của Thùy Tiên từ 25% lên 30%.

Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3, Công ty Chị Em Rọt đã bán gần 130.000 hộp kẹo Kera cho người tiêu dùng, thu lợi hơn 17,5 tỷ đồng. Số tiền này, Chị Em Rọt thanh toán cho Công ty Asia hơn 5 tỷ đồng. Còn lại (hơn 12,4 tỷ đồng), Bộ Công an xác định là số tiền các bị can tội Lừa dối khách hàng thu lợi bất chính từ việc bán kẹo Kera.

Theo kết luận điều tra, từ việc tiếp thị liên kết để bán kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt đã trả hoa hồng cho Hằng "Du mục" hơn 177 triệu đồng, Quang Linh hơn 182 triệu đồng, còn Thùy Tiên hơn 6,8 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Với hợp đồng đó, Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.