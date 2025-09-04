Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên trước khi bị khởi tố (Ảnh: T.T.).

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Vụ án kẹo rau củ Kera khởi phát từ cuối năm 2024 khi sản phẩm được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá rầm rộ cùng các KOL như Quang Linh Vlogs, Hằng “Du Mục” và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đầu năm nay, các quảng cáo khẳng định “một viên kẹo bằng một đĩa rau” gây tranh cãi. Đến tháng 3, kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn cho thấy hàm lượng chất xơ rất thấp, thành phần sorbitol (chất có trong thuốc xổ) chiếm 35% nhưng không ghi trên nhãn.

Ngày 3/4, Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life) về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm; Hằng “Du Mục”, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group) và Lê Thành Công (cổ đông CER Group) về tội Lừa dối khách hàng.

Ngày 15/5, mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 4 lãnh đạo Công ty Asia Life, tiếp tục với các tội danh Lừa dối khách hàng và Sản xuất hàng giả.

Tính đến thời điểm khởi tố, hơn 135.000 hộp kẹo Kera đã được bán ra, thu gần 18 tỷ đồng, trong đó riêng Thùy Tiên hưởng gần 7 tỷ đồng hoa hồng.