Đề nghị truy tố người đàn ông chém cháu ruột trọng thương ở Tây Ninh

Theo điều tra, Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) là cậu ruột của ông Vũ Bá Dũng (45 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh). Hai gia đình sinh sống gần nhau và nhiều năm qua phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp tài sản.

Khu vực xảy ra vụ cậu ruột xô xát với cháu ruột ở Tây Ninh (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan điều tra xác định, ông Quang đứng tên quyền sử dụng đất của gia đình, sau đó bán đất để xây nhà, mua sắm tài sản riêng. Cho rằng quyền lợi không được bảo đảm, ông Dũng nhiều lần xảy ra bất hòa với ông Quang.

Bị can Quang khai do bức xúc vì cháu ruột thiếu tôn trọng, thường xuyên có lời lẽ xúc phạm nên nảy sinh mâu thuẫn.

Cuối tháng 10/2025, khi gặp Dũng, ông Quang dùng tay đánh vào mặt nạn nhân, sau đó lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dũng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi nguy hiểm. Kết quả giám định cho thấy Dũng bị tổn hại sức khỏe 74%.

Căn cứ tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Quang để điều tra và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.