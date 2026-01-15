Khởi tố bị can chém hỏng xe của em ruột ở Tây Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phạm Dũng (47 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo công an, từ đầu năm 2024, Dũng được em ruột là N.P.T. (35 tuổi, ngụ TPHCM) thuê chăn nuôi gia súc, gia cầm tại ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, hai anh em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Dũng bị lực lượng chức năng bắt về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản (Ảnh: C.A.).

Khoảng 20h40 ngày 20/9/2025, sau khi đi nhậu về, Dũng sang nhà anh T. để nói chuyện, nhưng tiếp tục xảy ra tranh cãi. Thấy anh trai kích động, anh T. vào phòng ngủ khóa cửa.

Lúc này, Dũng chạy về nhà lấy dao rồi quay lại đe dọa, chém vào cửa phòng ngủ của em ruột. Người này tiếp tục dùng dao chém hư hỏng xe máy của anh T. trước khi bỏ đi.

Nhận tin báo từ anh T., lực lượng chức năng mời Dũng lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo kết luận của hội đồng định giá, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ việc hơn 18 triệu đồng.

Hành vi của bị can được xác định không quá nghiêm trọng. Song trong quá trình làm việc, Dũng không chấp hành yêu cầu, có thái độ gây khó khăn và cản trở người thi hành công vụ.