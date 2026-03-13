Đề nghị truy tố 26 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Ngày 13/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự Tổ chức Đánh bạc và Đánh bạc xảy ra ngày 29/9/2025 tại thôn Ngọc Nha Hạ, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đề nghị truy tố 26 bị can theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ vụ án và một số vật chứng (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 8/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng cầm đầu là Trần Xuân Phương (SN 1975), trú tại Hà Nội, quê ở xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo cảnh sát, Phương không có việc làm ổn định, cuối tháng 9/2025, Phương bàn bạc với Nguyễn Quốc Đạt (SN 1985), trú tại xã Khoái Châu) thuê địa điểm tại nhà mẹ của Đạt ở thôn Ngọc Nha Hạ để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc; đồng thời thuê một số đối tượng khác làm nhiệm vụ xóc cái, cảnh giới, ghi chép việc vay tiền và thu tiền “phế” của người chơi.

Tối 29/9/2025, sau khi tập hợp khoảng 20 đối tượng đến tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức hoạt động đánh bạc.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Khoái Châu tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau.

Lực lượng chức năng thu giữ 160 triệu đồng trên chiếu bạc, 215 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 26 bị can, trong đó 7 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và 19 bị can về tội Đánh bạc.