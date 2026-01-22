Bắt tạm giam người đàn ông đánh bạc trực tuyến ở Hưng Yên

Ngày 22/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Vũ Thư vừa đấu tranh, làm rõ một vụ đánh bạc trực tuyến xảy ra trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 13/1, lực lượng chức năng phát hiện Trần Tuấn Anh (SN 1992, trú tại xã Vũ Thư) có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng.

Nam thanh niên có hành vi đánh bạc qua mạng (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 30/12/2025, Trần Tuấn Anh biết đến một trang web đánh bạc trực tuyến trên Internet, sau đó đăng ký, tạo lập tài khoản để tham gia đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền đối tượng sử dụng để đánh bạc qua mạng là 10,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Tuấn Anh về hành vi đánh bạc.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến, để tránh những hệ lụy pháp lý và tác động tiêu cực cho xã hội.