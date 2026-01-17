Khởi tố 13 bị can trong đường dây lô đề liên tỉnh

Ngày 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nhóm bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, đầu tháng 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tố giác của người dân xã Yên Mỹ về việc xuất hiện các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh, hoạt động chủ yếu tại Hưng Yên, Phú Thọ và thành phố Hải Phòng, lợi dụng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 163 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây do Trần Thị Lý và Vũ Thị Bích Thảo, cùng trú xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Lý tổ chức bán số lô, số đề thông qua các tài khoản Zalo, Viber. Vũ Thị Bích Thảo giữ vai trò trung gian, nhận bảng lô, đề từ các thư ký tuyến dưới rồi chuyển cho Lý để hưởng lợi.

Công an xác định mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 200-300 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.