Khởi tố 7 người đánh bạc trong xưởng sản xuất ván gỗ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Hạ Hòa vừa bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền tại xưởng sản xuất ván gỗ của Công ty TNHH sản xuất thương mại T.M., thuộc khu 6, xã Hạ Hòa.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh S. (sinh năm 1988), Ngô Văn T. (sinh năm 1972), Trương Hồng P. (sinh năm 1981), Nguyễn Ngọc L. (sinh năm 1983) và Phạm Đình S. (sinh năm 1976).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 52 quân bài tú lơ khơ và số tiền trên 2,2 triệu đồng.

7 người tham gia đánh bạc vừa bị khởi tố (Ảnh minh họa: CA).

Điều tra mở rộng, công an làm rõ thêm hai đối tượng gồm Vũ Thế N. (sinh năm 1982) và Trần Văn T. (sinh năm 1984) đã tham gia đánh bạc nhưng rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Các đối tượng tự nguyện giao nộp thêm 13,5 triệu đồng.

Từ kết quả đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trên về hành vi Đánh bạc theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, đồng thời là lời cảnh báo đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn cờ bạc, theo công an.