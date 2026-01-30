Sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, 20 người bị xử lý

Ngày 30/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị vừa phát hiện xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cơ quan công an kiểm tra, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo đó, từ ngày 16/12 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động phát hiện, xử lý 20 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật.

Đơn vị này đã xử lý một trường hợp tạo lập kênh YouTube và Facebook đăng tải hơn 500 video, trong đó có một số video chứa nội dung gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo cấp cao khác.

Căn cứ các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an; giáo dục, cảnh báo, răn đe đối với các trường hợp còn lại.

Các trường hợp trên, sau khi được cơ quan công an hướng dẫn, giải thích đều đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm.