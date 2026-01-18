Xử lý người đàn ông thông tin sai sự thật về gạo cấp phát cho học sinh

Ngày 18/1, Công an xã Hùng Chân (Nghệ An) thông tin, đơn vị đang củng cố hồ sơ để có biện pháp, chế tài mạnh hơn đối với người đàn ông thông tin sai sự thật, công kích cơ quan chức năng sau khi bị thông báo mức xử phạt.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội của T.C.T. (SN 1992, trú tại xã Hùng Chân) đăng tải thông tin, video sai sự thật về chính sách cấp phát gạo cho học sinh.

Công an xã Hùng Chân làm việc với T.C.T. về thông tin sai sự thật người này đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Công an xã Hùng Chân).

Khi Công an xã Hùng Chân mời làm việc, T.C.T. không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về thông tin “gạo kém chất lượng” như thông tin đã đăng tải trên trang cá nhân. Người đàn ông này sau đó đã thừa nhận hành vi đăng thông tin sai sự thật, tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.

Đối mặt với mức phạt hành chính 5 triệu đồng, T. xin cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ, đồng thời cam kết không đưa thông tin chưa kiểm chứng và hứa sẽ gỡ bỏ các bài viết vi phạm.

Tuy nhiên, khi về nhà, T.C.T. tiếp tục đăng tải video mới với nội dung công kích, nói xấu, đi ngược lại hoàn toàn với thái độ thành khẩn trước đó.

Sáng 18/1, đại diện Công an xã Hùng Chân cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt T.C.T. 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật. Cơ quan chức năng cũng mời người đàn ông này lên làm việc liên quan đến nội dung đăng tải sau buổi làm việc với công an trước đó.

Công an xã Hùng Chân khẳng định hành vi của T.C.T. là tình tiết tăng nặng, thể hiện ý thức chống đối rõ rệt, coi thường pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm bằng chế tài mạnh hơn.