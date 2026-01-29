Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29/1, Công an xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.C. (SN 1991, trú thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 7/1, trên Fanpage “Tuy Phước Bắc” đăng tải bài viết về dự án mở rộng tuyến đường nối Trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến tuyến đường An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (thuộc thôn Định Thiện Đông), kèm video phóng sự của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.

Sau khi đọc nội dung này, ông C. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng hai bình luận có nội dung thô tục, sai sự thật, xúc phạm uy tín chính quyền địa phương.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông C. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được việc bình luận thông tin chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng đến uy tín chính quyền địa phương.

Trên Fanpage "Tuy Phước Bắc" còn có những bình luận không hay về dự án mở rộng tuyến đường nối Trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến tuyến đường An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (Ảnh: Chụp màn hình).

Người này sau đó đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng bài cam kết không tái phạm và kêu gọi người dùng mạng xã hội sử dụng facebook đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật.

Công an xã Tuy Phước Bắc khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ; không suy diễn, đăng tải nội dung chưa được xác thực, tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.