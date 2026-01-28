Đăng tin vu khống lực lượng công an, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 28/1, Công an phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng ông D.A.V. (SN 1973, trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an phường Điện Bàn phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông V. quản lý đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Ông D.A.V. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Điện Bàn).

Công an phường Điện Bàn mời ông V. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ông V. cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật, thiếu kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức và trật tự xã hội.

Sau khi bị xử lý, ông V. đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi mạng xã hội.