Ca sĩ Vũ Hà khai về "lần duy nhất vào King Club đánh bạc"

Chiều 31/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ tư, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội Đánh bạc.

Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TPHCM) thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng.

Nam ca sĩ trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ.

Bị cáo cho biết, sau khi mở thẻ chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club để chơi.

Ở lần chơi duy nhất này, ca sĩ Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví.

Trong 2-3 tiếng đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng). Đến nay bị cáo Vũ Ngọc Hà đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, vào ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ tại câu lạc bộ King Club. Ngày 18/5/2024, ông Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Cáo trạng thể hiện, trong vụ án này riêng tại tỉnh Phú Thọ (cũ) có 6 cựu lãnh đạo, cán bộ và một cựu Hiệu phó Đại học Hùng Vương bị truy tố về tội Đánh bạc.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Cơ quan tố tụng cáo buộc 7 người này đã đến câu lạc bộ King Club đánh bạc 465 lần, với tổng số tiền cộng dồn lên tới hơn 9,5 triệu USD.

Chỉ trong khoảng 140 ngày (từ 4/2/2024 đến 22/6/2024), bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD.

Cộng dồn số tiền lần ông Dũng chơi nhiều nhất lên tới hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỷ đồng).

Ngay từ ngày đầu diễn ra phiên tòa, ông Dũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu.

Sau Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng là bà Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, số tiền cộng dồn bà Hương đánh bạc là 944.000 USD (25 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất lên tới 59.630 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Bị cáo Hương khai, khi có việc xuống Hà Nội công tác, thăm bạn bè vào thứ 7, chủ nhật sẽ vào King Club để đánh bạc.

Nguồn tiền mà bà Hương dùng để đánh bạc là do bản thân tích góp trong nhiều năm.

Trả lời thẩm vấn về bối cảnh đánh bạc, hầu hết các cựu cán bộ, công chức,... trình bày khi đi công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao ở Hà Nội, biết tại tầng 1 khách sạn Pullman có trò chơi điện tử có thưởng nên đến chơi.

7 bị cáo tại tỉnh Phú Thọ cũ khẳng định không được ai rủ, cũng không rủ ai đánh bạc cùng.

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Thêm (58 tuổi, quê Nam Định, trú quận Đống Đa (cũ), Hà Nội) khai, trong một lần đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, bà biết đến câu lạc bộ King Club.

Sau đó, cuộc sống của bị cáo khó khăn, nhiều áp lực khi bản thân phải mổ não, chồng mắc trọng bệnh. Thời gian này bị cáo căng thẳng, stress, đau đầu triền miên nên đã tìm đến King Club để giải tỏa căng thẳng.

Theo lời khai của bà Thêm, mỗi lần đi đánh bạc, bị cáo mang theo khoảng 20 triệu đồng. Tiền này bà lấy từ khoản tiết kiệm trong suốt 40 năm hành nghề trang điểm.

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, bị cáo Lê Thị Thêm mở thẻ tại King Club với tên Mrs Cristy. Từ tháng 4 đến tháng 6/2024, bà Thêm đã đánh bạc 39 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Tổng cộng bị cáo này thua hơn 500 triệu đồng.