Cụ bà 87 tuổi đang ngủ bị kẻ xấu bịt miệng cướp tiền

Ngày 12/1, Công an xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà H.T.L. (87 tuổi, trú ở thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử).

Theo cơ quan công an, khoảng 0h30 ngày 11/1, bà L. đang ngủ bị một đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực bịt miệng, khống chế và cướp đi 1,5 triệu đồng.

Đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản (Ảnh: Công an xã Ái Tử).

Nhận tin báo, Công an xã Ái Tử nhanh chóng vào cuộc và xác định N.V.B. (20 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, B. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại số tiền đã cướp của bà L.. Vụ việc tiếp tục được công an làm rõ, xử lý theo quy định.