Cụ bà 75 tuổi nhanh trí thoát chết dưới tay tên cướp tàn độc

‎Ngày 23/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thù (39 tuổi, trú tại ấp Đông An, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra của công an, khoảng 1h50 ngày 11/12, bà N.T.T. (75 tuổi, cư trú tại ấp Đông Thạnh, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) đang nằm ngủ tại nhà riêng thì có đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Thù (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng đã dùng dao rạch màn của bà T., sau đó sử dụng móc phơi đồ bằng kim loại có nối dây điện chích vào bàn tay khiến bà T. bị điện giật.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng mền và gối đè lên mặt bà T. với mục đích khiến bà ngạt thở.

Trước sự hung hãn của đối tượng, bà T. giả vờ bất tỉnh, nằm im không phản kháng.

Thấy nạn nhân không còn cử động, đối tượng đã chiếm đoạt trên người bà T. số tài sản gồm 5 chỉ vàng 24K và 3 triệu đồng tiền mặt, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi đối tượng rời đi, bà T. đã đến trình báo vụ việc với Công an xã Tân Hiệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã bắt được Nguyễn Văn Thù khi y đang lẩn trốn tại phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai. Qua đấu tranh khai thác, Thù đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.