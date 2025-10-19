Bắt giữ nhóm đối tượng cướp xe máy của thanh niên 17 tuổi

Ngày 19/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 thanh thiếu niên để điều tra về tội Cướp tài sản. Nhóm này bị bắt khi giả danh công an khống chế và chiếm đoạt xe máy của anh N.T.Đ. (17 tuổi, trú tại xã An Châu).

Nhóm 8 đối tượng gồm: Phạm Minh Phương, Phan Tấn Điền (cùng 21 tuổi); Phạm Minh Nhật, Nguyễn Hữu Khánh (cùng 20 tuổi); Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi), Nguyễn Thái An (18 tuổi), Nguyễn Trần Anh Tuấn (16 tuổi) và Đoàn Hùng Thiên (15 tuổi).

Từ trái qua là Phương, Nhật và Điền (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo trình báo của anh Đ., khoảng 23h ngày 12/10, khi anh đang xem đua xe trên tuyến tránh quốc lộ 91 (xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) thì bị một nhóm đối tượng đi trên nhiều mô tô chặn lại. Nhóm này tự xưng là công an, yêu cầu Đ. cho kiểm tra giấy tờ, sau đó chiếm đoạt xe của anh rồi chạy về hướng Châu Đốc.

Khi nạn nhân trình báo công an, chưa đầy 48h, toàn bộ 8 đối tượng gây án đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận động cơ ban đầu là rượt đuổi để trả đũa một nhóm đua xe khác. Biết Đ. trong nhóm ấy và thấy xe anh này tắt máy nên nhóm đối tượng trên đã dùng lời lẽ hăm dọa để cướp xe.

Lấy được xe, nhóm đối tượng mang về khu dân cư Bình Long tháo rời các bộ phận rồi chở phụ tùng về TP Cần Thơ tiêu thụ.