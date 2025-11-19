Thiếu niên 15 tuổi đâm trọng thương tài xế để cướp xe ôm

Ngày 19/11, ‎Công an xã An Biên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng L.N.T. (15 tuổi, cư trú tại ấp Kinh Mới, xã An Biên) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, T. đã thuê ông T.V.L. (65 tuổi, cư trú tại ấp Bến Nhất, xã Long Thạnh) chở xe ôm từ ấp Bến Nhất về hướng xã An Biên. Khi đến khu vực vắng người thuộc ấp Xẻo Đước 1, xã An Biên, T. dùng dao đâm từ phía sau khiến ông L. bị thương rồi cướp chiếc xe máy.

T. bị bắt sau khi đâm trọng thương người đàn ông 65 tuổi (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Biên và người dân đã kịp thời vây bắt, khống chế T. và đưa về trụ sở công an xã để làm việc.

Qua làm việc ban đầu, T. khai nhận do mình đang cầm cố một chiếc điện thoại di động nhưng không có tiền chuộc nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản nêu trên.