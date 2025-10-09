Bắt đối tượng cướp 2 điện thoại di động của một phụ nữ mang thai

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an phường Liên Chiểu bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hướng Hiệp (SN 2005, trú tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra tội Cướp giật tài sản.

Trước đó khoảng 11h ngày 8/10, một phụ nữ đang mang thai, trú tại phường Liên Chiểu, đến công an phường trình báo về việc bị một nam thanh niên cướp giật 2 điện thoại di động hiệu iPhone, tổng trị giá khoảng 24,5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hướng Hiệp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy màu đỏ (không rõ biển kiểm soát) tăng tốc tẩu thoát về hướng trung tâm thành phố.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Liên Chiểu lập tức cử lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau vài giờ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Hướng Hiệp, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.