Công an TPHCM tìm chủ chiếc xe trong vụ án ma túy

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM) đang điều tra vụ án Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bị can Đặng Thành Thảo cùng đồng bọn thực hiện.

Vụ án xảy ra vào ngày 10/12/2024 tại nhà số 55/6A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận cũ, nay là phường Phú Nhuận, TPHCM.

Công an tìm chủ nhân chiếc xe máy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc điều tra, cảnh sát tạm giữ xe gắn máy mang biển kiểm soát 59V2-569.60 do anh Ngô Khoa Nam, ngụ quận Gò Vấp (cũ) đứng tên đăng ký xe. Qua làm việc, anh Ngô Khoa Nam khai đã bán cho người khác, không rõ nhân thân lai lịch, nhưng chưa sang tên.

Riêng bị can Thảo khai được một người bạn ngoài xã hội chưa rõ lai lịch giao xe cho anh ta sử dụng, nhưng không đưa giấy đăng ký xe.

Để phục vụ công tác xử lý vật chứng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM thông báo tìm chủ sở hữu đối với xe máy trên.

Người biết thông tin về xe máy hoặc chủ của chiếc xe hãy liên hệ với điều tra viên Ngô Trí Hùng, Đội 5, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an TPHCM, tại địa chỉ 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.