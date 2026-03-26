Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại hội chợ Hương Trầm

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng của đoàn hội chợ Hương Trầm.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra từ ngày 16/2 đến 7/3 tại 2 địa điểm gồm ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên và khu phố 5, phường Tân Ninh.

Các đối tượng lợi dụng hoạt động hội chợ để lừa đảo bằng hình thức tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Nhóm này dựng hệ thống giải thưởng bắt mắt như nồi cơm điện, thùng bia, gấu bông, túi xách; thậm chí quảng bá các phần quà giá trị cao như bếp từ, lò vi sóng, quạt phun sương… Khi cần tạo niềm tin, nhóm lén đưa lá thăm trúng thưởng vào.

Công an kiểm tra hội chợ Hương Trầm (Ảnh: M.H.).

Ngoài ra, nhóm còn sử dụng chiêu “thăm tích điểm” để dụ người chơi tiếp tục bỏ tiền, hứa hẹn trúng điện thoại iPhone rồi quy đổi thành tiền từ 9 triệu đến 15 triệu đồng.

Thực tế, các đối tượng chủ động cài thêm thẻ “điểm” vào kết quả bốc thăm, dẫn dắt người chơi tham gia sâu hơn nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những người từng tham gia trò chơi tại các gian hàng trên và bị thiệt hại tài sản sớm liên hệ, cung cấp thông tin.

Người dân có thể đến trình báo tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh) hoặc liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0844447667 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Thẻ tích điểm trúng điện thoại là một chiêu trò lừa đảo tại hội chợ (Ảnh: M.H.).

Trước đó, đêm 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương đồng loạt kiểm tra 2 gian hàng của đoàn hội chợ Hương Trầm tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Các rổ thăm không có lá trúng thưởng như niêm yết; nhiều vật chứng liên quan hành vi gian lận kết quả bốc thăm bị thu giữ. Những người liên quan được mời về làm việc để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò cụ thể. Số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ, trong đó mỗi “cò mồi” được trả từ 200.000 đến 500.000 đồng/ngày, tùy số lượng khách dụ được và số tiền thu về.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.