Hành khách để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi ở TPHCM

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Hội, TPHCM, vừa hỗ trợ xác minh, trao trả lại tài sản giá trị lớn của người dân để quên trên taxi.

Tài xế taxi phối hợp cùng công an trao trả tài sản khách để quên (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 0h cùng ngày, Công an phường Vĩnh Hội tiếp nhận tin báo của bà Đào Khánh Hồng (SN 1960, ngụ phường Minh Phụng) về việc bà để quên túi xách trên taxi tại khu vực chung cư số 1 Tôn Thất Thuyết.

Theo trình báo của bà Hồng, trong túi xách chứa khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, 9 chỉ vàng, một đôi bông tai đính kim cương, một sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản là trên 3 tỷ đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Hội đã rà soát hệ thống camera khu vực; đồng thời làm việc với người bị mất và nhân chứng để xác minh phương tiện, lộ trình di chuyển.

Đến khoảng 8h, công an phường đã xác định và mời anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1990, tài xế taxi) đến trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, nam tài xế đã giao lại toàn bộ tài sản nhặt được và phối hợp hỗ trợ để lực lượng chức năng trao trả lại cho người bị mất.

Công an làm thủ tục bàn giao tài sản theo quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được nhận lại đầy đủ tài sản, bà Đào Khánh Hồng tỏ ra xúc động, gửi lời cảm ơn nam tài xế taxi và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Hội.

Qua vụ việc, nhà chức trách khuyến cáo người dân luôn kiểm tra kỹ tài sản cá nhân khi di chuyển. Khi mất tài sản, người dân cần bình tĩnh liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất.