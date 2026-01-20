Công an tóm gọn hai tên cướp giật điện thoại sau 40 phút truy xét ở TPHCM

Ngày 20/1, Công an phường Long Phước vừa bắt giữ 2 người đàn ông cướp giật điện thoại của người dân trên địa bàn.

Trước đó, lúc 16h10 ngày 17/1, Công an phường Long Phước tiếp nhận tin báo từ Gia Phát (SN 2010) về việc bị hai người áp sát, cướp giật điện thoại tại hẻm 206, đường Long Thuận.

Công an tóm gọn hai người đàn ông cướp giật điện thoại sau 40 phút truy xét (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy xét. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến 16h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công hai đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Sau vụ việc, Gia Phát đã viết thư gửi đến Công an TPHCM và Công an phường Long Phước để bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương và tận tụy của lực lượng công an.

Công an phường Long Phước khuyến cáo dịp cận Tết người dân không sử dụng điện thoại di động, đeo trang sức giá trị cao hoặc để túi xách hớ hênh khi tham gia giao thông.

Khi có việc cần sử dụng điện thoại, hãy dừng xe vào lề đường và chú ý quan sát xung quanh. Nếu xảy ra sự cố, hãy ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện và liên hệ ngay với công an phường để được hỗ trợ kịp thời.