Bắt kẻ còn lại trong vụ cướp điện thoại của người khuyết tật ở Tây Ninh

Ngày 24/9, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), một trong hai nghi phạm giả vờ mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật tại phường Long An.

Chiều cùng ngày, khi Đạt bắt xe từ Đồng Tháp trở về Tây Ninh, trinh sát công an đã mật phục, khống chế. Trước đó, lực lượng chức năng bắt giữ Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang), đồng phạm cùng Đạt gây ra vụ cướp.

Trúc và Đạt là hai nghi phạm gây ra vụ cướp (Ảnh: Nguyễn Huy).

Theo báo cáo ban đầu từ UBND phường Long An, khoảng 17h47 ngày 21/9, bà N.T.T.T. (44 tuổi, bị khuyết tật và mắc bệnh lao phổi) ngồi tại sạp bán thịt heo, rau củ trước nhà ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An. Khi bà T. đang xem điện thoại, một đôi nam nữ đi xe máy tới giả vờ mua ổi rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Đến sáng 22/9, gia đình phát hiện bà T. tự tử trong phòng ngủ. Ban đầu, do lo hậu sự, người thân không trình báo công an. Đến chiều 23/9, em gái bà T. mới tới Công an phường Long An trình báo sự việc.

Từ lời khai và chứng cứ, công an xác định Đạt cùng Trúc là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, Trúc thừa nhận đã cùng Đạt thuê nhà nghỉ, bàn bạc tìm tài sản để cướp. Chiều 21/9, cả hai thực hiện vụ giật điện thoại của bà T. rồi mang đi cầm được 300.000 đồng.

Sau khi gây án, Đạt và Trúc tiếp tục thuê nhà nghỉ ở khu vực cầu Ván. Đến sáng 23/9, Đạt rủ Trúc đi bệnh viện tìm tài sản trộm cắp, nhưng Trúc từ chối. Sau đó Đạt bỏ đi đâu không rõ, đến khi bị công an bắt.