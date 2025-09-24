Bắt một trong hai kẻ cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Ngày 24/9, UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh) có báo cáo ban đầu về vụ việc người phụ nữ khuyết tật bị đôi nam nữ cướp điện thoại khi đang bán hàng trên vỉa hè, sau đó nạn nhân đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Theo báo cáo, khoảng 15h ngày 23/9, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh (SN 1983, ngụ địa phương) đến Công an phường Long An trình báo việc chị gái là bà N.T.T.T. (SN 1979) bị cướp điện thoại và đã tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ.

Thị Trúc bị công an bắt giữ sau vụ giật điện thoại (Ảnh: Nguyễn Huy).

Người nhà cho biết, lúc 17h47 ngày 21/9, bà T. ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước nhà số 4, khu phố Hướng Bình 1 (phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Khi đó, đôi nam nữ đi xe máy đến giả vờ mua ổi rồi bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng của bà T. rồi bỏ chạy.

Khoảng 9h ngày 22/9, gia đình phát hiện bà T. treo cổ tử vong trong phòng ngủ. Do bà T. bị tật nguyền và mắc bệnh lao phổi nên gia đình lo hậu sự mà không báo công an. Đến ngày 23/9, em gái nạn nhân mới đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An đã xác minh và làm rõ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) cùng Thị Trúc (SN 1993, quê An Giang) là hai người thực hiện vụ cướp. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa Trúc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận ngày 21/9, chị ta cùng Đạt thuê nhà nghỉ ở phường Long An, sau đó cả hai bàn nhau đi tìm tài sản để cướp. Khoảng 17h cùng ngày, đôi nam nữ đến sạp bán thịt heo của bà T., Đạt dựng xe chờ sẵn, Trúc giả vờ mua ổi rồi giật điện thoại của nạn nhân, sau đó cả hai đem đi cầm cố được 300.000 đồng.

Khoảnh khắc Trúc cướp điện thoại của bà T. (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra vụ việc, Đạt và Trúc tiếp tục thuê nhà nghỉ ở khu vực cầu Ván. Đến sáng 23/9, Đạt rủ Trúc đi bệnh viện tìm tài sản trộm cắp, nhưng Trúc từ chối. Sau đó Đạt bỏ đi đâu không rõ.

Về hoàn cảnh nạn nhân, theo cơ quan chức năng, bà T. bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Nạn nhân sống cùng mẹ 68 tuổi, không có chồng con.

Sau khi bà T. tử vong, gia đình đã đưa dữ liệu camera lên mạng xã hội, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm Đạt và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.