Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây ra 3 vụ cướp tại TPHCM

Ngày 4/12, Công an phường Tân Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) bắt giữ các đối tượng có hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 18h30 phút ngày 2/12, Công an phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), tiếp nhận tin báo của anh T.Q.Đ. về việc bị cướp giật tài sản trên đường Võ Thị Sáu, khu phố Khánh Long. Công an phường đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai phương án truy bắt.

Đặng Văn Nghĩa và Tạ Văn Phát (Ảnh: Công an phường Tân Khánh).

Chưa đầy 24 giờ, các trinh sát đã bắt giữ Tạ Văn Phát (18 tuổi, quê tỉnh Long An cũ), Lê Chí Thiện (16 tuổi, quê Cà Mau) và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phát và Thiện khai nhận cùng với Trần Quốc Bảo (17 tuổi, quê An Giang) và Đặng Văn Nghĩa (18 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang cũ) thực hiện thêm 2 vụ cướp tài sản vào tối 30/11.

Các nghi phạm đã uy hiếp một nam thanh niên trên đoạn đường thuộc khu phố Tân Ba (phường Tân Đông Hiệp) để cướp 1 chiếc điện thoại, một ví tiền.

Lê Chí Thiện và Trần Quốc Bảo (Ảnh: Công an phường Tân Khánh).

Tiếp đến, băng nhóm này chặn xe, đe dọa một tài xế xe ôm công nghệ trên đường Võ Thị Sáu, gần Đình Bưng Cù (phường Tân Khánh), cướp 2 chiếc điện thoại và 1 ví tiền.

Tuy nhiên, bị hại của 2 vụ cướp trên không đến cơ quan công an trình báo. Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Tân Khánh thông báo các bị hại nhanh chóng liên hệ Công an phường Tân Khánh qua số điện thoại trực ban hình sự 02743.610.322 hoặc điều tra viên qua số điện thoại 0784.353.335.