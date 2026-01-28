Công an tiếp nhận, xử lý nhiều vụ xâm hại trẻ em ở Phú Thọ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ 1/7/2025 đến ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực Lạc Thủy) tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em, với các tội danh như: Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; Cố ý gây thương tích; Mua bán người dưới 16 tuổi và một số hành vi vi phạm khác.

Các hành vi xâm hại trẻ em có xu hướng ngày càng tinh vi, diễn ra trong nhiều không gian khác nhau, từ gia đình, khu dân cư, nơi vắng người đến môi trường mạng. Không gian mạng trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi trẻ em dễ bị dụ dỗ, lừa gạt, thao túng tâm lý thông qua các nền tảng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến.

“Thực trạng trên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, công an nhận định.

Qua phân tích các vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy nguyên nhân phát sinh hành vi xâm hại trẻ em đến từ nhiều phía. Về phía nạn nhân, phần lớn các em thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục thường xuyên của gia đình, sống trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ, bị tác động tiêu cực từ không gian mạng.

Các em cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức giới tính và kỹ năng tự bảo vệ.

Về phía đối tượng phạm tội, công an cho biết đa số là người quen, có điều kiện tiếp xúc gần gũi với trẻ, từ đó lợi dụng sự tin tưởng để dụ dỗ, ép buộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại một số địa bàn chưa đạt hiệu quả cao. Việc quản lý, giáo dục, răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ xâm hại còn hạn chế. Sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở trong phòng ngừa chưa đồng bộ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục giới tính, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ. Thường xuyên quan tâm, lắng nghe, tạo sự tin tưởng để trẻ kịp thời chia sẻ khi gặp tình huống bất thường.

“Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến xâm hại trẻ em. Trẻ em là đối tượng yếu thế, cần được bảo vệ đặc biệt. Việc phòng, chống xâm hại trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, công an cho hay.