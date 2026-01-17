Một phụ nữ tâm thần bị hai gã đàn ông xâm hại tình dục đến mang thai

Ngày 17/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với hai đối tượng liên quan vụ xâm hại tình dục người bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối tượng Trần Văn Báu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc được phát hiện sau khi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn tố giác của bà L.T.S., trú tại Châu Sơn, Lạng Sơn. Theo trình báo, con gái bà là chị N.T.D. (SN 1995) có tiền sử mắc bệnh tâm thần, bị lạm dụng tình dục dẫn đến mang thai.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Chẩm Văn Hồng (SN 1971, trú tại phường Mông Dương, Quảng Ninh) biết chị D. mắc bệnh tâm thần nên nhiều lần dụ dỗ chị D. đến nhà, ở lại qua đêm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Hồng sau đó chia sẻ thông tin cho Trần Văn Báu (SN 1971) để Báu tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị D., dẫn đến việc nạn nhân có thai.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Báu và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chẩm Văn Hồng để điều tra về tội Hiếp dâm theo khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.