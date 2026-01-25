Triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn

Ngày 25/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, gần đây trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Qua thực tiễn đấu tranh, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định các đối tượng thường giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, in tem chống giả, hóa đơn điện tử để che mắt người tiêu dùng.

Các đối tượng này còn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, các sàn thương mại điện tử hoặc thuê người nổi tiếng livestream (phát trực tiếp) thổi phồng công dụng để lôi kéo người mua.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn (mặc áo trắng) chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra thực tế tại kho hàng của Công ty TNHH Famimoto (Ảnh: Công an cung cấp).

“Nhiều trường hợp không gửi mẫu kiểm nghiệm, thậm chí tự ý chỉnh sửa phiếu kết quả kiểm nghiệm; sử dụng doanh nghiệp “bình phong” để hợp thức hóa hồ sơ. Dòng tiền thanh toán được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian; dữ liệu giao dịch bị xóa, thay đổi đột ngột khi bị kiểm tra, gây khó khăn cho quá trình xác minh”, công an nêu thực tế.

Bên cạnh đó, theo công an, nhiều sản phẩm bị làm giả, làm nhái được quảng cáo là bảo vệ sức khỏe, giảm cân, tăng cường sinh lực… nhưng thực tế không rõ nguồn gốc, không đạt chất lượng. Việc sử dụng lâu dài có thể gây ngộ độc, tổn hại gan - thận, để lại hậu quả khó lường.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã cùng cơ quan chức năng liên tục triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô lớn.

Nổi bật gồm những vụ án như: Vụ Công ty TNHH Famimoto Việt Nam sang chiết, đóng gói mì chính, dầu ăn, sản xuất bột canh, hạt nêm giả; vụ Công ty cổ phần dược phẩm Santex sản xuất thực phẩm chức năng giả; vụ Công ty TNHH MTV MQ Food sản xuất thịt sấy khô không rõ nguồn gốc…

Không chỉ xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, những vụ việc trên còn gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính, làm méo mó môi trường kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên diện rộng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tập trung rà soát, đấu tranh các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra, giám định, triệt phá tận gốc các tụ điểm vi phạm.

“Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, cơ quan này nhấn mạnh.

Sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột nêm giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đề nghị người dân chỉ mua thực phẩm, thực phẩm chức năng tại cơ sở uy tín, có hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng; không tin quảng cáo quá mức, nhất là sản phẩm “chữa bách bệnh”, “xách tay”, “giảm giá sốc”.

Người dân cần kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, tem chống giả. Khi nghi ngờ, tuyệt đối không sử dụng và chủ động thông tin cho công an hoặc cơ quan quản lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Việc phát hiện, đấu tranh với tội phạm liên quan đến thực phẩm giả chỉ thực sự hiệu quả khi có sự phối hợp tích cực của người dân và doanh nghiệp, theo cơ quan công an