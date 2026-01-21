Bé gái 12 tuổi bị shipper xâm hại

Ngày 21/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Trần Chí Vĩ (21 tuổi, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra của công an, Trần Chí Vĩ làm nghề giao hàng (shipper) nên có mối quan hệ thân thiết với gia đình cháu M. (12 tuổi), thường xuyên được gia đình thuê mua đồ ăn.

Qua những lần tiếp xúc, Vĩ làm quen và kết bạn với cháu M. qua Zalo.

Trần Chí Vĩ là một shipper, bị cáo buộc nhiều lần hiếp dâm bé gái 12 tuổi (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 10/2025, lúc mẹ M. đi vắng, đối tượng hẹn gặp, dụ dỗ rồi đưa nạn nhân đến nhà một người quen để thực hiện hành vi xâm hại.

Đến ngày 14/11/2025, với thủ đoạn tương tự, Vĩ tiếp tục xâm hại M..

Sau đó cháu M. đã kể lại sự việc với người thân. Gia đình nạn nhân trình báo chính quyền địa phương.