Tạm giữ 3 đối tượng xâm hại bé gái dưới 16 tuổi

Ngày 14/1, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hào Gia (SN 2011), Phạm Gia Khiêm (SN 2010) và Nguyễn Lê Tân (SN 2010), cùng trú tại Đà Nẵng

Trước đó, chiều 11/1, Gia, Khiêm và Tân đã bàn bạc, thống nhất dụ dỗ một bé gái dưới 16 tuổi đến phòng trọ của đối tượng Tân tại thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng để cùng nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Công an tạm giữ 3 đối tượng xâm hại người dưới 16 tuổi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi nạn nhân đến phòng trọ, cả 3 đối tượng trên có những hành vi quấy rối tình dục nên bé gái chống cự lại. Các đối tượng đã liên tục có hành vi đe dọa, dùng hung khí gồm rựa, cây ba chĩa để uy hiếp, đe dọa nạn nhân để thực hiện hành vi xâm hại.

Lực lượng công an thu giữ tang vật, gồm: 3 điện thoại di động, 1 cây chĩa kim loại, 1 cái rựa.