Điều tra nghi án người đàn ông xâm hại con riêng của vợ

Ngày 21/1, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng khu vực 8 cho biết đang hoàn tất hồ sơ, chứng cứ để truy tố một đối tượng có dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó khoảng 19h45 ngày 18/1, chị M.T.N. (SN 1990) đến trụ sở Công an xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng trình báo việc con gái riêng của chị là cháu M.N.T. (sinh tháng 11/2010) bị cha dượng tên V.M.T. (SN 1987, cùng trú thôn 1, xã Trà Linh, Đà Nẵng) xâm hại vào tối 17/1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi đối tượng T. thực hiện hành vi xâm hại con riêng của vợ (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng khu vực 8).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Trà Linh mời đối tượng T. về trụ sở công an xã làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe và tổn thương ban đầu nhằm phục vụ công tác xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng khu vực 8 đã kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, xác minh, thu thập các dấu vết, chứng cứ và lấy lời khai của đối tượng T..

Qua làm việc, T. khai nhận khoảng 23h ngày 17/1, nhân lúc chỉ có cháu M.N.T. ở nhà, y đã thực hiện hành vi xâm hại con riêng của vợ ở khu vực phòng ngủ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ các mẫu vật còn sót lại tại hiện trường.