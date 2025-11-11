Bắt giữ người phụ nữ trộm xe SH để trên vỉa hè ở Hội An

Ngày 11/11, Công an phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thuận (SN 1983, trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 8/11, Công an phường Hội An tiếp nhận tin báo của anh V.V.M. (SN 1985, trú tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) về việc bị mất xe máy hiệu SH Mode, màu trắng, trị giá khoảng 61 triệu đồng.

Đối tượng Thuận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hội An).

Theo nạn nhân, khi anh để xe máy của mình trên vỉa hè tại đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An đã bị kẻ gian lấy cắp. Lúc này, chìa khóa xe anh M. vẫn còn cắm trong ổ khóa.

Công an phường Hội An đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng. Chỉ trong chưa đầy 3 giờ, công an phường đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thị Thuận.

Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy nêu trên.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an phường Hội An củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.