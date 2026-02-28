Tìm cha mẹ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn chuối

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vào chiều tối ngày 27/2 tại vườn chuối gần đường đi vào nghĩa trang Sụ Đá, khu 3 xã Thanh Thủy.

Bé trai được đặt trong giỏ màu trắng, bên cạnh có bình sữa, vài bộ quần áo, đồ sơ sinh nhưng không có thông tin, giấy tờ nào kèm theo về tên tuổi, nhân thân của cháu.

Chính quyền địa phương cho biết cháu bé có tình trạng sức khỏe tốt, khoảng 3-4 ngày tuổi, nặng 3,2kg.

Bé trai bị bỏ rơi đang được Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định (Ảnh: Thanh Thủy).

UBND xã Thanh Thủy đã giao Phòng Văn phòng - Xã hội phối hợp với Công an xã Thanh Thủy tiến hành lập biên bản, xác minh sự việc.

Ngày 28/2, UBND xã Thanh Thủy ra thông báo về vụ việc, niêm yết trong thời gian 7 ngày và đề nghị người dân biết thông tin về cha mẹ đẻ của cháu bé hãy thông báo kịp thời để cơ quan này xem xét, giải quyết theo quy định.

Cháu bé đã được bàn giao cho Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.