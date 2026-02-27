Đối tượng xịt hơi cay, chém phụ nữ giữa đêm bị bắt sau 40 giờ gây án

Sáng 27/2, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ hung thủ vụ án giết người xảy ra ngày mùng 4 Tết Nguyên đán (ngày 20/2) tại xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn trao quyết định khen thưởng cho một tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án (Ảnh: Duy Linh).

Khoảng 21h ngày 20/2, trên tuyến đường liên khu thuộc xã Minh Hòa, chị H.T.H (SN 1976, trú tại xã Minh Hòa) bị một đối tượng lạ mặt xịt hơi cay và dao tấn công gây thương tích.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Dù đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nhưng Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự… nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Công an cũng phối hợp với các lực lượng ở địa bàn giáp ranh (Lào Cai, Sơn La, Hà Nội) tiến hành rà soát các tuyến đường, khu vực lân cận cũng như các đối tượng trong diện nghi vấn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ khen thưởng (Ảnh: Duy Linh).

Dù thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm khuya, đoạn đường vắng không có nhà dân sinh sống và ít người qua lại nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Chí Hòa (SN 1989, trú tại khu 6, xã Thanh Sơn, Phú Thọ) chỉ sau hơn 40 giờ.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng đồng bộ, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ của các đơn vị tham gia phá án. Nhờ đó đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây án trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Đối tượng Nguyễn Chí Hoà bị bắt giữ chỉ sau hơn 40 giờ gây án (Ảnh: Duy Linh).

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ khi các đối tượng mới manh nha ý định phạm tội, không để tội phạm có điều kiện, cơ hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.