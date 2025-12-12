Cục trưởng C05 chỉ đạo xử lý nghiêm nạn xả thải, phá rừng, hàng lậu

Sáng 12/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị - văn hóa lớn đầu năm.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục C05, đề nghị toàn lực lượng cảnh sát về môi trường phải nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Thân Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: C05).

Lãnh đạo Cục C05 yêu cầu các đơn vị trực thuộc, nhất là các đơn vị chiến đấu cần đặc biệt cần tập trung đấu tranh các lĩnh vực trọng điểm như xả thải gây ô nhiễm, chất thải công nghiệp - nguy hại; khai thác khoáng sản trái phép; phá rừng, buôn bán - nuôi nhốt động vật hoang dã; vi phạm an toàn thực phẩm, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc trong dịp Tết.

Ông chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng hoặc vụ việc gây bức xúc dư luận, đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu, giao việc cụ thể, xác định rõ chỉ tiêu và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.

Cục trưởng Cục C05 giao các đơn vị chủ động dự báo tình hình, tăng cường phối hợp với địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ trong thi hành nhiệm vụ.

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện, quyết tâm không để phát sinh điểm nóng, không để tội phạm môi trường hoạt động phức tạp; góp phần giữ vững ổn định, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.