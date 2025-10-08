Hà Nội: Nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu qua cửa khẩu

Theo Chi cục Hải quan khu vực I, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực tế này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào các nhóm hàng trọng điểm và lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Trọng tâm là kiểm soát chặt các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang dã, ngoại tệ, vàng, hàng điện tử đã qua sử dụng, điện thoại di động. Đồng thời, lực lượng hải quan cũng đặc biệt chú ý đến các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm. Đây là những nhóm hàng có nguy cơ cao bị lợi dụng để gian lận xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đưa vào tiêu thụ trái phép trên thị trường.

Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan Khu vực I) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 4,2kg ma túy (Ảnh: Hải quan khu vực I).

Ngoài ra, công tác đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại tinh vi như giả mạo xuất xứ, ghi nhãn sai quy định, chuyển tải bất hợp pháp cũng được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần bảo vệ thị trường trong nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp chân chính.

Kết quả cho thấy, 9 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực I đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 950 vụ vi phạm pháp luật hải quan. Trong đó, 945 vụ được xử lý hành chính và 5 vụ chuyển khởi tố hình sự. Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt 36,580 tỷ đồng; số thuế truy thu và thu hồi lên tới 4,379 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 333,177 tỷ đồng.

Bước vào quý IV - giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ buôn lậu và gian lận thương mại càng lớn. Hà Nội xác định nhiệm vụ cấp bách là kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Trọng tâm kiểm soát sẽ tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dự báo nhu cầu tăng mạnh dịp lễ, Tết như thuốc lá, pháo nổ, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm…

Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực I xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát hải quan; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Đơn vị cũng sẽ chú trọng công tác thu thập, phân tích thông tin, nhất là đối với các tuyến, mặt hàng trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho doanh nghiệp và người dân, hướng tới xây dựng môi trường thương mại minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Hải quan khu vực I chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung kiểm soát chặt chẽ các loại hàng cấm như ma túy, vũ khí, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang dã, ngoại tệ, vàng, hàng điện tử đã qua sử dụng, điện thoại di động. Song song với đó, đơn vị sẽ siết chặt quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở tất cả các khâu nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đơn vị cũng tập trung lực lượng vào công tác điều tra, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đề ra giải pháp phù hợp đối với các thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội mà còn bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Minh Châu