Công an TP Hà Nội quyết liệt truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng lậu

Hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc được phát hiện

Ngày 13/6, Tổ công tác thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp lực lượng Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra chuyên đề các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo tại xã La Phù, huyện Hoài Đức cũ.

Tại cơ sở số 156 La Phù, lực lượng chức năng phát hiện 62 thùng kẹo socola, táo đỏ, trị giá khoảng 27 triệu đồng nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ số hàng vi phạm và xử phạt 57 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (sinh năm 1987, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức cũ) về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo gắn nhãn mác nước ngoài, Cường đã mua hàng tấn kẹo Trung Quốc giá rẻ cùng bao bì in sẵn thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sau đó, đối tượng tổ chức đóng gói thủ công, dán nhãn giả và sử dụng máy hàn, máy in “date” để tạo sản phẩm thành phẩm. Chỉ trong vòng hai tháng (11/2024 - 1/2025), Cường đã sản xuất hơn 25.000 gói kẹo thành phẩm, trị giá gần 430 triệu đồng, trong đó khoảng 1.500 gói đã tiêu thụ ra thị trường.

Không chỉ các cơ sở nhỏ lẻ, ngay cả doanh nghiệp cũng nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng. Ngày 22/9, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty này đang bày bán nhiều loại mỹ phẩm và thực phẩm như nước hoa, ngũ cốc Calbee, bánh Choco, kẹo, rong biển… Tuy có niêm yết giá nhưng toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Đại diện công ty thừa nhận đã mua thêm hàng trôi nổi trong nước để bán cho khách, song toàn bộ đều là sản phẩm nhập khẩu không rõ xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính 32 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm trong phòng, chống hàng giả

Theo Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, đơn vị đang tập trung tăng cường theo dõi, phát hiện kịp thời các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức trong sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời triển khai quyết liệt tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an thành phố đã xây dựng nhiều kế hoạch, phương án chi tiết nhằm xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử, lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bị lợi dụng để tiêu thụ hàng kém chất lượng.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu hình sự, các đơn vị chuyên môn của Công an thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tang vật để mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công an thành phố sẽ phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm trong phòng, chống hàng giả, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với vấn nạn này trên địa bàn Thủ đô.

Các vụ việc vừa qua là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những doanh nghiệp và cá nhân có ý định kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Ngoài thiệt hại tài chính do bị xử phạt, các đơn vị vi phạm còn đối mặt nguy cơ mất uy tín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động lâu dài.

Với người tiêu dùng, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, nhãn mác đầy đủ và hóa đơn chứng từ hợp pháp là “lá chắn” để tự bảo vệ mình trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang hoành hành.

