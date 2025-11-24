Công an mạnh tay xử lý thanh thiếu niên gây rối trên đường phố

Ngày 24/11, Công an phường Hoa Lư cho biết đơn vị đang triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, nhằm mạnh tay xử lý các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm.

Lực lượng công an triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Theo báo cáo của Công an phường Hoa Lư, thời gian qua, trên địa bàn nổi lên tình trạng thanh thiếu niên ở các phường, xã trên địa bàn tỉnh thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook rủ nhau tụ tập lái xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, Thời gian thường vào khoảng 19-23h hàng ngày.

Từ 1/7 đến nay, Công an phường Hoa Lư đã bắt, xử lý 8 vụ, 283 đối tượng tuổi từ 15 đến dưới 20; trong đó đã khởi tố 4 vụ, 132 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn còn xảy ra, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn và gây tâm lý lo lắng cho người dân khi tham gia giao thông.

Để tập trung giải quyết triệt để tình trạng trên, Công an phường Hoa Lư đã xây dựng kế hoạch, phương án, trong đó chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng ngừa, đấu tranh, bắt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong những ngày đầu ra quân (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Các hành vi bị xử lý nghiêm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đeo biển số, che biển số… tập trung vào các thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo dao, kiếm, phớ…. điều khiển phương tiện tham gia giao thông lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường.

Cùng với quyết liệt các biện pháp xử lý, Công an phường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân nhất là thanh, thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời phát động và huy động sự vào cuộc của các gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối ANTT, mất an toàn giao thông, góp phần đảm bảo tốt ANTT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong những ngày đầu ra quân mạnh tay xử lý, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 25 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng.

Đại diện Công an phường Hoa Lư cho biết, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng quyết tâm sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông cho người dân.