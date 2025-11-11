Mâu thuẫn trên mạng, 70 thanh niên hẹn nhau "giải quyết"

Ngày 11/11, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra xử lý nhóm thanh thiếu niên gồm 70 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm 70 thanh thiếu niên bị triệu tập để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/11, một nhóm gần 30 thanh thiếu niên ở các xã của huyện Yên Khánh (cũ), rủ nhau lên địa bàn phường Hoa Lư với mục đích tìm nhóm thanh, thiếu niên ở các xã của huyện Gia Viễn (cũ), tỉnh Ninh Bình, để đánh nhau.

Các đối tượng đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát hoặc che biển phương tiện, mang theo nhiều hung khí như phóng lợn, đinh ba, dao mèo, ná cao su.

Khi đến khu vực siêu thị Go Ninh Bình (địa bàn phường Đông Hoa Lư) và Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Hoa Lư), nhóm thanh niên trên tổ chức chạy xe với tốc độ cao vừa hò hét, đốt pháo sáng, ném vỏ chai bia xuống đường.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Nhóm thanh niên này còn kêu gọi các nhóm thanh, thiếu niên khác ở địa bàn các phường, xã như Khánh Thiện, Đông Hoa Lư, Kim Sơn, Phát Diệm tiếp tục nhập đoàn, tổng cộng đến hơn 20 xe tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Sau đó đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn và gây rối, các đối tượng sử dụng dao phóng lợn và vỏ chai bia gây thương tích cho 5 nam thanh niên khác, khiến các nạn nhân phải đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, xử lý, Công an phường Hoa Lư đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệu tập các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, các đối tượng đều nằm trong độ tuổi 14-20; trong đó có 56 đối tượng trú ở huyện Yên Khánh, Kim Sơn (cũ) và 14 đối tượng trú tại huyện Gia Viễn (cũ), tỉnh Ninh Bình.

Công an phường Hoa Lư đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.